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24.03.2019 20:37
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«Они хотят хайпа». В Историческом музее тайно повесили портрет Александры Фёдоровны с брелоком в руке

На выставке в московском Государственном историческом музее (ГИМ) появился фальшивый экспонат — фотография императрицы Александры Федоровны, которая держит в руке предмет, похожий на брелок от автомобильной сигнализации или мобильную кнопку безопасности, на которую в случае тревоги должен нажать сотрудник музея, чтобы вызвать на помощь охрану. Первым про инцидент сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошёл 22 марта. Лишний экспонат провисел на выставке «Николай II. Семья и престол» больше суток. Появление осовременненной версии известного портрета супруги Николая II заметили две 16-летние посетительницы, которые делали селфи и снимали видео на фоне экспонатов, пишет «МК».



В ГИМ инцидент назвали очередной спланированной провокацией против музеев. Как рассказала 24 марта «Дождю» начальник управления общественных связей ГИМ Мария Лемигова, акцию провернули пятеро молодых людей, пришедших в музей «явно не в первый раз», и видео снял кто-то из них. По записям с камер видно, что они прикрепили фальшивый экспонат на двусторонний скотч.

«Отдельные представители молодежи не хотят ни работать, ни учиться, ни зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Они хотят хайпа. Сейчас выбраны самые незащищенные объекты — музеи», – рассуждает Лемигова.

Музей намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы те нашли «вандалов».

«Нет ничего смешного, интересного и увлекательного в тех выходках, которые произошли в Третьяковской галерее, вчера в Историческом музее. Это показывает очень низкий культурный уровень нашего общества», — считает Лемигова.

Напомним, 20 марта один из посетителей Третьяковской галереи прошелся в красных стрингах по нескольким залам. В это время его сообщник повесил на стену свою картину. Обоим удалось скрыться непойманными. 27 января из Третьяковской галереи на глазах у посетителей  и сотрудников музея похитили картину Куинджи. Полотно вернули, вора задержали. После этого Минкульт решил создать отдел безопасности, который будет отвечать за сохранность музейных коллекций.

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