«Континенты» - снова на выход. Торговые центры эвакуируют второй вечер подряд

Минимум три торговых центра эвакуированы в разных районах Петербурга вечером 24 марта.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, не пускают новых посетителей и вывели на улицу всех, кто уже пришёл в «Континенты» на Звездной, Стачек и Байконурской.

Эти же ТРК остались без посетителей накануне. Как сообщала «Фонтанка», причиной эвакуации послужил голос в трубке на том конце провода службы поддержки МЧС. Звонили с украинского номера, мужчина говорил про минирование с акцентом. Наше издание публиковало аудиозапись звонка.





