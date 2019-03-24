«Перед Олимпиадой маму частично парализовало, оказалось – рак головного мозга». Тренер Загитовой написала эмоциональное письмо

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитавшая победительницу Олимпиады и чемпионата мира Алину Загитову, рассказала о тяжелой болезни своей матери. Эмоциональный пост Тутберидзе опубликовала в своём инстаграме.

По словам тренера, это письмо она написала менее года назад, но друзья отговорили ее от публикации, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. Но сейчас она «перелистнула» тяжелую страницу своей жизни и решила, что все-таки настало время поделиться мыслями.

«В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой (в Пхенчхане. – Ред.) у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось – рак головного мозга. А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз», – пишет Тутберидзе.

На Олимпиаде ее поздравляли с двумя медалями подопечных, но сама она радости не испытывала. По возвращении в Москву Этери продолжила бороться за жизнь своей матери.







«Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте (вероятно, Тутберидзе имеет в виду Медведеву. – Ред.). Обвинения... От которых больнее уже и не становится. Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистала. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям», – закончила свое открытое письмо Тутберидзе.

Этери Тутберидзе – российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира Алину Загитову.

После Олимпиады в Пхенчхане от нее к канадскому тренеру Брайану Орсеру ушла Евгения Медведева. По одной из версий, Медведева, ставшая серебряным призером Игр-2018, обвинила Тутберидзе в том, что та не удержала в юниорах Загитову, выигравшую ту Олимпиаду, еще на год.