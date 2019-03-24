18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +4
$ 63.77р
72.59р
20:55 24.03.2019
Расширенный поиск

Спорт
24.03.2019 19:39
Печать

«Перед Олимпиадой маму частично парализовало, оказалось – рак головного мозга». Тренер Загитовой написала эмоциональное письмо

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитавшая победительницу Олимпиады и чемпионата мира Алину Загитову, рассказала о тяжелой болезни своей матери. Эмоциональный пост Тутберидзе опубликовала в своём инстаграме.

По словам тренера, это письмо она написала менее года назад, но друзья отговорили ее от публикации, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. Но сейчас она «перелистнула» тяжелую страницу своей жизни и решила, что все-таки настало время поделиться мыслями.

«В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой (в Пхенчхане. – Ред.) у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось – рак головного мозга. А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живет в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слезы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз», – пишет Тутберидзе.

На Олимпиаде ее поздравляли с двумя медалями подопечных, но сама она радости не испытывала. По возвращении в Москву Этери продолжила бороться за жизнь своей матери.



«Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте (вероятно, Тутберидзе имеет в виду Медведеву.  – Ред.). Обвинения... От которых больнее уже и не становится. Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистала. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям», – закончила свое открытое письмо Тутберидзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент. *** Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы вот- Апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я всё же пишу. В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось – рак головного мозга. А дальше? Дальше, как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль.... А по возвращению в Москву – борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Мой отец не дожил пол года до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится. Говорят, что Бог даёт нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. *** И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Этери Тутберидзе – российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира Алину Загитову.

После Олимпиады в Пхенчхане от нее к канадскому тренеру Брайану Орсеру ушла Евгения Медведева. По одной из версий, Медведева, ставшая серебряным призером Игр-2018, обвинила Тутберидзе в том, что та не удержала в юниорах Загитову, выигравшую ту Олимпиаду, еще на год.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПСК
22.03.2019 16:22

Темпы ввода жилья в Петербурге на старте 2019 года

Темпы жилищного строительства в Санкт-Петербурге феврале 2019 года оказались на 9% меньше показателей февраля 2018 года - 69 тыс. кв. м против 76 тыс. кв. м. По мнению аналитиков группы компаний «ПСК», это обычная практика и делать далеко идущие выводы на основании данных первых двух месяцев года не стоит.
Glorax Development
22.03.2019 16:16

Golden City стал победителем премии Move Realty Awards

Жилой комплекс Golden City, который Glorax Development возводит на побережье Финского залива, стал победителем в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге» престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2019
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
22.03.2019 16:06

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир с открытыми террасами и мансардным остеклением. Это уникальные форматы жилья, характерные для исторического центра и вместе с тем довольно редко встречающиеся в новых проектах городских застройщиков.
СК «Полис Групп»
22.03.2019 15:49

В продаже видовые квартиры в ЖК «Полис на Неве»

Компания «Полис Групп» открыла продажи видовых квартир с панорамным остеклением в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной.
ЗАО «Ленстройтрест»
22.03.2019 15:31

ГК «Ленстройтрест» провела День донора

Компания «Ленстройтрест» организовала День донора в голландском квартале «Янила Кантри» в Янино.
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
22.03.2019 15:16

Апрельское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 апреля будут увеличены цены на квартиры в жилых комплексах VITAMIN, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория». Успейте купить по старой цене.
ru.depositphotos.com
22.03.2019 12:03

79% россиян посчитали такси безопасным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к Международному дню таксиста*.
«Аквилон Инвест»
22.03.2019 11:12

«Аквилон Инвест» вышел на Москву: открыты продажи в ЖК «Аквилон PARK»

Холдинг «Аквилон Инвест», представленный в Петербурге пятью жилыми комплексами, начал продажи квартир в своем первом столичном проекте комфорт-класса «Аквилон PARK» в Новой Москве. Цены стартуют от 2,7 млн рублей.
Glorax Development
22.03.2019 10:27

Клубный дом - остров спокойствия в центре города

Ритм жизни мегаполиса постоянно повышается, растет число жилых кварталов, рассчитанных на несколько тысяч жителей. Однако далеко не все хотят жить в высотных жилых комплексах, предпочитая им обаяние старого города.
Ксения Потеева
21.03.2019 18:30

Группа RBI – партнер «Золотого пера 2018»

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») стала официальным партнером XXIV профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
21.03.2019 17:53

Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

Только с 21 по 31 марта, в ряде жилых комплексов компании «Лидер Групп» действуют скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр*.
фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»
21.03.2019 16:19

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

С 21 по 24 марта только в «Петербургской Недвижимости» – специальные условия клиентам, приобретающим квартиру в ипотеку