СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с сотней военных из России

В Каракас прибыли из России два борта – пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. На них якобы находились 99 военных, сообщают латиноамериканские СМИ.

Как передает El Nacional, группой командует начальник Главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров.

Авиатрекеры показывают, что самолеты летели через Сирию и Сенегал. При этом на Ан-124 35 тонн некоего груза. Делегацию, по данным СМИ, встретили представители венесуэльского правительства.

Ранее СМИ сообщали, что на помощь президенту Венесуэлы направлены бойцы ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал эти данные. "Фонтанка" подробно рассказывала о нескольких примечательных перелетах из России в Венесуэлу. При этом США присутствия в Каракасе российских военных не обнаружили.





