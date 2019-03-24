Первый гол Дзюбы за 1304 минуты и мяч в свои ворота. Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификационного этапа чемпионата Европы-2020 против Казахстана в воскресенье, 24 марта, в Астане. Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.

Первыми двумя голами отметился Денис Черышев на 19-й и 45-й минутах. Автором третьего мяча стал Артем Дзюба, прервавший свою персональную безголевую серию, которая продолжалась 1304 минуты. Четвертый в свои ворота забил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков.

Таким образом, Россия набрала первые три очка в отборе на Евро-2020. Ранее национальная команда уступила Бельгии 1:3.





