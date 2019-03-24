Экономическая полиция в Ульянке вежливо зашла в казино. В квартире нашли 16 аппаратов

Подпольное казино прикрыли оперативники экономической полиции в Кировском районе Петербурга воскресным вечером. Двери в квартиру ломать не стали.

По данным «Фонтанки», игровые автоматы и компьютеры разместились в двушке на Солдата Корзуна, дом 28.

В квартиру оперативники пришли около шести часов вечера в воскресенье, 24 марта. Заходили без лишнего шума. Один из сотрудников знал, кем представиться, чтобы его пустили в помещение как своего. Ему оставалось лишь не дать закрыть дверь.







Из казино на втором этаже вынесли 11 аппаратов и 5 компьютеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.