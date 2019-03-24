Цвет дыму на Волхонке добавила резина. Горит мусор

Чёрный дым, который заволок КАД в районе Пулково и Красного Села вечером 24 марта, тянется со свалки.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, горит мусор на площади в 50 квадратных метров на открытой территории у Волхонского шоссе.

В районной администрации уточнили, что дымит резина у границы Красносельского района Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти. На этом участке находится мусороперерабатывающий завод МПБО-2. Однако, как сообщили «Фонтанке» собеседники в городском правительстве, пожар начался вне территории предприятия.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург (vk.com/spb_today)





