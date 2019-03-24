Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат на неделю

Плановые технические работы в автодорожном тоннеле дамбы на неделю ограничат движение по нему транспорта. Об этом автомобилистов 24 марта предупреждает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Проезд может быть затруднён с 25 по 26 марта на внешнем кольце (с финской стороны), а с 27 по 29 марта – на внутреннем (с невской стороны).

В ведомстве также добавили, что во время ввода и вывода подъемной техники транспортный поток перед въездом в тоннель могут полностью оставновить на 7 – 10 минут.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.





