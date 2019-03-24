При взрыве бомбы в Киеве погиб россиянин. Он был в розыске за убийство

Самодельное взрывное устройтсво сработало в одной из многоэтажек Киева, в результате чего погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщает 24 марта пресс-служба полиции столицы Украины.

Инцидент произошёл 23 марта около 23 часов по местному времени (полночь по московскому). По данным ведомства, погибший – гражданин России, который находился в розыске на Украине за убийство. В Киеве он снимал квартиру на проспекте Науки.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, по версии следствия, взрывное устройство сработало из-за неосторожного обращения.





