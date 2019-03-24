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Общество
24.03.2019 17:29
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Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

По данным инфоцентра моста, более 6 км пролетов проходят над акваторией. Сооружение представляет собой 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Всего у него 306 железнодорожных пролетных строений, на каждом по два блока. Все пролёты выпустили российские заводы.

Все системы, необходимые для нормального функционирования моста, будут смонтированы к декабрю 2019 года.

Ранее руководство Крымской железной дороги заявило, что первый пассажирский поезд должен проехать по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Билеты с материковой части России на полуостров поступят в продажу с 10 сентября.



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