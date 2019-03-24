На юге Петербурга поселился фазан. За перебежками птицы следят жители Славянки и Пушкина

«Дикая курица» несколько дней осваивает нехарактерные для ее вида земли на юге Петербурга. Фазана не удаётся поймать, зато можно сфотографировать.

Приметную птицу первыми увидели жители Славянки возле 511-й школы 17 марта. Очевидцы призвали к бдительности и отметили, что «эта дикая курица напугала до безобразия».







Там она не задержалась и отправилась на Галицкую улицу, причём, по словам видевших фазана, пешком.

На следующий день птицу видели в Детскосельском, на Колпинском шоссе. Там к поимке решили призвать профессиональных спасателей, однако сотрудникам МЧС изловить «ценный охотничий ресурс» не удалось. Правда, местные жители рассказывают, что птица была признана здоровой и способной в дальнейшем сама о себе позаботиться.

К 20 марта фазан, видимо, все же научился летать. По крайней мере ему удалось без потерь пересечь Московское шоссе и удивить жителей Пушкина.

Там он обосновался в районе Саперной улицы, и к вечеру 21-го числа решил скрыться от общественности. «Я видела, как этот фазан перебежал через Саперную улицу на автобусную остановку, взмахнул на забор и исчез на другой стороне», – пишут очевидцы.

Последние новости о фазане также сообщали из Пушкина днём 24 марта. Птица была замечена возле продуктового магазина в районе София.

Предположительно фазан мог сбежать с птицефермы. В дикой природе эти птицы из отряда курообразных севернее Предкавказья не водятся. Судя по фото, окрестности Петербурга осваивает самец.