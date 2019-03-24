Метеорологи обещают Петербургу снег с дождём и ветер

Новая неделя в Петербурге начнётся с погоды, которая не совсем ассоциируется с весной.

По прогнозу Северо-Западного гидромета, в ночь на понедельник, 25 марта, будут заморозки до -3 градусов Цельсия и ветер от 6 до 11 м/с, зато преимущественно без осадков. Днём синоптики обещают небольшой мокрый снег с дождём. Воздух прогреется до +6 градусов, а ветер чуть ослабнет – до 4 – 9 м/с.

На дорогах местами по-прежнему гололедица.

Всё же весна медленно, но верно вступает в свои права – Нева уже вскрылась ото льда.





