Число отравившихся в Дагестане людей перевалило за сотню, среди них - 90 детей

Число госпитализированных из-за острой кишечной инфекции в Хасавюрте в Дагестане возросло до 104 человек. Об этом днём 24 марта сообщил Минздрав Республики Дагестан.

Пострадавшие находятся в стационаре. Среди них 90 человек — дети. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

Сейчас специалисты устанавливают источник заражения. Местным жителям рекомендуется пить только бутилированную или кипячёную воду.

Ранее источник "Интерфакса" заявил, что причиной заражения воды могли стать скотомогильники, которые размыла во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода в город Хасавюрт.





