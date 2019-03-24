Участники митинга "За честные выборы" в Петербурге потребовали отменить муниципальный фильтр

Несколько сотен человек, по оценкам очевидцев, приняли участие в митинге "Петербургу – честные выборы", который прошёл 24 марта на площади Ленина.

Акция была приурочена к 30-летию мартовских выборов 1989 года. На входе были установлены рамки металлоискателей, за порядком следило большое число полицейских. При этом сцену перед митингом обыскивали с собаками. По словам депутата Бориса Вишневского, выступавшего организатором, в начале акции у одного из участников правоохранители забрали плакат с критикой президента России Владимира Путина, а ближе к концу задержали одного активиста.







В толпе были заметны флаги оппозиционных партий и организаций, в частности "Яблока", "Парнаса", "Справедливой России", "Российского социалистического движения". Со сцены выступали различные активисты, в том числе депутаты Марина Шишкина и Максим Резник, а также Борис Вишневский и руководитель общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, которые ранее объявили о своем намерении участвовать в губернаторских выборах.

В конце мероприятия Вишневский зачитал резолюцию с требованиями участников: в частности, отменить муниципальный фильтр, обеспечить прозрачность работы комиссий, допустить к выборам все оппозиционные силы. Кроме того, в резолюции говорится, что отменить надо и сбор подписей для кандидатов, заменив его денежным залогом – либо снизить необходимый порог до 0,1% от числа избирателей.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Помимо губернатора, петербуржцам предстоит избрать муниципальных депутатов в 107 муниципалитетах. Для участия в губернаторских выборах кандидату необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть нужно собрать 10% подписей (около 160) от всех депутатов Петербурга из 2/3 муниципальных советов.