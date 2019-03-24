Происшествия
Националист попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный попытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни 24 марта на фермерском рынке в городе Вантаа, где представители разных партий в преддверии выборов встречались с гражданами.
Как сообщает Ilta-Sanomat, в какой-то момент к палатке партии «Синее будущее», членом которой является Тимо Сойни, приблизился мужчина в куртке с логотипом Soldiers of Odin («Солдаты Одина» – националистическая группировка в Северных странах).
Он кричал, что Сойни предатель, и попытался напасть на министра, но ему помешали охранники. По словам очевидца, одного из секьюрити злоумышленник пытался ударить бутылкой по голове.
Агрессора передали полиции, его подозревают в оказании сопротивления представителям власти, квалификации его действий по отношению к министру пока нет.
После инцидента Сойни продолжил общаться с электоратом.
«К счастью, подобные случаи – большая редкость. Сегодня была сотня объятий и две-три речи высокопоставленных лиц», – прокомментировал ситуацию изданию MTV Uutiset министр.
Справка:
Тимо Сойни до 2017 года возглавлял партию «Истинные финны» национал-популистского толка (на парламентских выборах 2015 года стала второй по числу представителей в Эдускунте). Летом 2017-го после смены председателя в партии произошёл раскол, из неё вышли депутаты с министерскими портфелями, включая главу МИД Сойни. Они образовали парламентскую фракцию «Новая альтернатива», преемником которой стала зарегистрированная в ноябре 2017-го партия «Синее будущее».