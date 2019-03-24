Националист попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный попытался ударить министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни 24 марта на фермерском рынке в городе Вантаа, где представители разных партий в преддверии выборов встречались с гражданами.

Как сообщает Ilta-Sanomat, в какой-то момент к палатке партии «Синее будущее», членом которой является Тимо Сойни, приблизился мужчина в куртке с логотипом Soldiers of Odin («Солдаты Одина» – националистическая группировка в Северных странах).

Он кричал, что Сойни предатель, и попытался напасть на министра, но ему помешали охранники. По словам очевидца, одного из секьюрити злоумышленник пытался ударить бутылкой по голове.







Агрессора передали полиции, его подозревают в оказании сопротивления представителям власти, квалификации его действий по отношению к министру пока нет.

После инцидента Сойни продолжил общаться с электоратом.

«К счастью, подобные случаи – большая редкость. Сегодня была сотня объятий и две-три речи высокопоставленных лиц», – прокомментировал ситуацию изданию MTV Uutiset министр.