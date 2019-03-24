Под Петербургом не разъехались по встречным полосам две иномарки - пострадали шестеро, включая двух детей

Шесть человек пострадали во время аварии на трассе Петербург – Ручьи утром 24 марта. В больнице двое детей.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, «Форд» и «Черри» столкнулись на 112-м километре трассы около 11 утра в воскресенье, 24 марта. Со своей полосы съехал 50-летний водитель «Форда». С ним в автомобиле находились две женщины и мальчик четырёх лет. Все они в больнице. В «китайце» было трое человек, включая водителя и 12-летнюю девочку. Их также осматривают врачи в Кингисеппе. Дети были в специальных креслах.

На дороге, отметили в ГИБДД, нет силовых ограждений между полосами, что могло послужить причиной аварии на узкой трассе.





