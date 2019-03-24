В СИЗО появятся платные кабельные каналы

Федеральная служба исполнения наказаний России планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО. Так, в камерах за дополнительную плату можно будет подключить кабельные каналы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева.

Бояринев заявил, что к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов заключённые смогут оформить подписку на платные телеканалы. В качестве эксперимента такая услуга уже предоставляется в некоторых корпусах московских СИЗО. По его словам, работа по переходу на цифровое телевидение ведётся по всей стране, а в колониях, где есть прибыль от предприятий, на которых трудятся осуждённые, вопрос улучшения условий содержания решается проще.

В московских СИЗО также начат пилотный проект по установке в камерах специальных терминалов, с помощью которых можно заказывать платные услуги или обращаться к администрации. Через них можно получить информацию о вакансиях на рынке труда и спросе на специальности.

«По терминалу можно посмотреть, сколько денег у них на лицевом счету, как он тратил деньги с лицевого счета, обратиться к начальнику учреждения, начальнику территориального управления или директору ФСИН. Он заходит в терминал и может написать заявление, которое потом поступает тому или иному уполномоченному лицу на рассмотрение»,— рассказал замглавы ФСИН.





