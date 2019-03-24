Загитова выступила на ЧМ в образе Лары Крофт. Заевшая молния чуть не испортила весь номер

Новоявленная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова в заключительный день соревнований в Японии выступила с зажигательным показательным номером. 16-летняя спортсменка из России предстала перед зрителями в образе героини компьютерных игр и фильмов Лары Крофт.







Номер начался с конфуза: молния на куртке заела, и Загитовой не сразу удалось снять ее с себя.

Далее Алина упала при исполнении одного из прыжков, что случилось с ней впервые на этом чемпионате мира. Полная версия номера:

Напомним, сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала пять медалей. В женском катании золото выиграла Алина Загитова, бронзу – Евгения Медведева. В соревновании спортивных пар серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза – у Натальи Забияко и Александра Энберта. В танцах на льду серебро завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.