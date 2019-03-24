Загитова выступила на ЧМ в образе Лары Крофт. Заевшая молния чуть не испортила весь номер
Новоявленная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова в заключительный день соревнований в Японии выступила с зажигательным показательным номером. 16-летняя спортсменка из России предстала перед зрителями в образе героини компьютерных игр и фильмов Лары Крофт.
alina performing «survivor» during the world championships gala.— alina zagitova archive (@archivezagitova) 24 марта 2019 г.
?. .? . #алиназагитова | #alinazagitova pic.twitter.com/6MLpNrYo5L
Номер начался с конфуза: молния на куртке заела, и Загитовой не сразу удалось снять ее с себя.
So cute pic.twitter.com/zleM55Oisr— saba (@diodio0013tw) 24 марта 2019 г.
Далее Алина упала при исполнении одного из прыжков, что случилось с ней впервые на этом чемпионате мира. Полная версия номера:
Напомним, сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала пять медалей. В женском катании золото выиграла Алина Загитова, бронзу – Евгения Медведева. В соревновании спортивных пар серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза – у Натальи Забияко и Александра Энберта. В танцах на льду серебро завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.