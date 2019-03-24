Путешественник Федор Конюхов перенес в Тихом океане 12-балльный шторм на весельной лодке

Федор Конюхов, находясь в весельной лодке "Акрос", пережил шторм в 12 баллов в Тихом океане. Новые бури придут уже на следующей неделе.

Как сообшает 24 марта "Российская газета" со ссылкой на РИА Новости, перед штормом от путешественника пришло SMS-сообщение: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом". Высота волн доходила до 8 метров, скорость ветра предположительно – до 50 узлов (90 км в час). Сейчас шторм уже ослабевает, и сила ветра снизилась до 25 узлов. Лодка продолжает движение по курсу. При этом в понедельник и в середине недели ожидаются новые шторма.

Напомним, Федор Конюхов запланировал за 2018-2020 годы совершить одиночное плавание вокруг света на весельной лодке. Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяженность плавания составит 27 тысяч километров. Первый этап составляет 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка).





