Путешественник Федор Конюхов перенес в Тихом океане 12-балльный шторм на весельной лодке
Федор Конюхов, находясь в весельной лодке "Акрос", пережил шторм в 12 баллов в Тихом океане. Новые бури придут уже на следующей неделе.
Как сообшает 24 марта "Российская газета" со ссылкой на РИА Новости, перед штормом от путешественника пришло SMS-сообщение: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом". Высота волн доходила до 8 метров, скорость ветра предположительно – до 50 узлов (90 км в час). Сейчас шторм уже ослабевает, и сила ветра снизилась до 25 узлов. Лодка продолжает движение по курсу. При этом в понедельник и в середине недели ожидаются новые шторма.
Справка:
Фёдор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, причем один раз на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, а также на Южном и Северном полюсах.