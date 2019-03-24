Министры Великобритании готовят заговор для отставки Мэй

Члены парламента Великобритании, недовольные политикой премьер-министра Терезы Мэй, готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

О своём желании отправить Мэй в отставку изданию заявили 11 министров. Они планируют выступить против действующего премьера во время заседания 25 марта, пригрозив массово покинуть свои посты.

Шестеро из них считают, что аппарат должен возглавить Дэвид Лидингтон. Среди других кандидатов на место Мэй – министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.

«Конец близок. Она перестанет быть премьер-министром через 10 дней»,— уверен один из членов британского кабмина.

Напомним, накануне в центр Лондона вышли сотни тысяч людей, протестующих против выхода Великобритании из Евросоюза.





