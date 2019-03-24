При раскопках в Бахчисарае археологи нашли 10 тысяч артефактов

При работах на территории Ханского дворца в Бахчисарае археологам удалось обнаружить более 10 тысяч артефактов. Раскопки продлятся до июля.

Как сообщает "Газета.Ру" со ссыкой на ТАСС, речь идет в основном о фрагментах строительных материалов, камня, старинной черепицы. Однако попадаются и предметы быта, например глиняные курительные трубки и монеты. О цене находок пока не говорят, сначала их надо изучить. Раскопки на территории дворца проходят впервые, продлятся они до июля.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае возведен в XVI веке, сейчас его площадь составляет порядка 4 га. Именно после посещения Ханского дворца Александр Пушкин написал поэму "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". Комплекс внесен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году стало известно, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР.





