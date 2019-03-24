После пожара на Лиговском в здании нашли скелет. Ещё один бездомный умер от отравления дымом

Останки человека неизвестной давности нашли спасатели после разбора завалов в заброшенном доме в центре Петербурга. Один из пострадавших умер в больнице.

По информации «Фонтанки», мужчину в возрасте около 50 лет привезли в больницу с Воронежской улицы к пяти часам вечера. Врачи не смогли его спасти, через два часа он умер в палате реанимации. Когда пожар был потушен, в здании нашли скелет. Как давно он там лежит, неизвестно, пол и возраст установит экспертиза. Рядом был найден паспорт на имя 44-летней жительницы Воронежской области.

Как ранее писала «Фонтанка», пожар в одном из корпусов дома 141 по Лиговскому проспекту начался около четырёх часов вечера, к половине восьмого он был полностью ликвидирован. В доме на площади в 100 квадратных метров горел мусор. Из пожара вывели троих бездомных, все они были пьяны.

Дом был расселен несколько лет назад. В 2012 году Смольный включил его в программу реконструкции под паркинг, однако здание так и осталось приютом для бездомных.





