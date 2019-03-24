Школьник из Сочи провалился в шахту лифта на Обводном канале. Ребенок сломал позвоночник

Одиннадцатилетний мальчик получил серьёзные травмы на территории заброшенных корпусов завода «Красный треугольник» в Петербурге 23 марта. Он хотел сделать селфи, но оступился и упал в шахту.

По информации «Фонтанки», пятиклассник упал с высоты 4-го этажа на Обводном канале, дом 134, днём в субботу. Мальчик хотел сделать фотографию и под ноги не смотрел.

Он упал в лифтовую шахту и сломал несколько позвонков в шее и пояснице. Мальчик приехал в Петербург из Сочи к отцу и брату, это был первый день его визита.





