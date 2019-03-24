В Мали неизвестные охотники расстреляли две деревни. Погибло более 130 человек, включая женщин и детей

Неизвестные, одетые как охотники донзо, расстреляли жителей деревень Огассагу и Велингара недалеко от города Банкас в Мали. По последним данным, погибло порядка 134 человек, сообщает Znak.com. Мэр города Мулай Гуиндо отметил, что все погибшие найдены в Огассагу, количество жертв в Велингара уточняется. Среди погибших оказались беременные женщины, дети и пожилые люди.

Один из жителей Огоссагу рассказал, что нападение могло быть совершено как месть за смерть 23 солдат армии Мали. Военные погибли, попав в засаду местной исламистской группировки, имеющей связи с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).





