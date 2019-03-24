"Петергоф отдыхает": Сезон фонтанов в Пушкине открылся прорывом на проезжей части

В Пушкине посреди проезжей части забил фонтан. Видео прорыва очевидцы поделились в соцсетях, и тут же пользователи начали соревноваться в остроумии.

"Ничо так композиция. Осталось платный вход организовать", – иронизируют комментаторы под постом в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. – Прим. ред.).

"Ну вот, и открытие фонтанов уже, Пусть Петергоф нервно в сторонке покуривает)))".

"Это и есть обещанный Путиным прорыв!"







В пресс-службе ГУП "Водоканал" сообщили, что на место аварии выехала ремонтная бригада.