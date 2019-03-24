Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка

Забота в старости и материальная поддержка – не основная причина, по которой семьи в России заводят второго ребёнка. Главной мотивацией служит желание не оставлять первенца в одиночестве, передаёт 23 марта РБК со ссылкой на Росстат.

По данным Росстата, так думают 69% женщин и 63% мужчин. Второй по популярности ответ мужчин – желание супруги (62%). Для женщин стремление супруга завести ребёнка стоит на третьем месте (58%). По мнению представительниц прекрасного пола, более важная причина – стремление научить старшего заботиться о младших (55%). Так же думает 51% мужчин.

Около половины опрошенных обоих полов также назвали стремление укрепить семью, чуть меньше половины – не быть бедным и одиноким в старости. Около 38% респондентов не прочь завести второго ребёнко по просьбе первого отпрыска о брате или сестре.

В опросе участововали мужчины и женщины, у которых уже есть двое детей. Они отмечали причины, которыми они руководствовались при решении завести второго ребёнка, и в какой мере они повлияли.





