Водитель такси в Невском районе остался без выручки и попал в больницу. На него набросились пассажиры

Поездка по нескольким адресам в Невском районе Петербурга закончилась для водителя такси в больнице. В машине ему показали нож и потребовали денег.

Как стало известно «Фонтанке», поездка закончилась около 11 часов вечера 23 марта на улице Коллонтай. Пассажиры, которых 23-летний таксист компании «Везёт» подобрал возле АЗС на улице Орджоникидзе, угрожали водителю ножом и несколько раз ударили. Забрав, по словам пострадавшего, 80 тысяч рублей и мобильный телефон, они сбежали.

Самого пострадавшего пришлось везти в больницу. Водитель также добавил, что на улице Коллонтай была не первая остановка, пассажиры просили провезти их по нескольким адресам. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».





