Больные раком мозга раскрыли первые симптомы, которые сначала игнорировали

Пациенты, у которых диагностировали рак головного мозга, рассказали о первых симптомах внутричерепных новообразований, которые они сначала упускали из виду, пишет 23 марта "Газета.ру".

Исследование лондонского Королевского колледжа показало, что люди попросту игнорировали то, что их беспокоило. По словам больных, на первоначальных этапах они испытывали проблемы с памятью и часто теряли равновесие. Однако это они списывали на старость и поэтому не спешили обращаться к врачам.

Также исследователи установили, что больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы.

Согласно результатам опроса, многие пошли в больницу только тогда, когда у них резко упало зрение или появились подозрения на инсульт и деменцию.





