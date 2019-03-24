Из пункта приёма цветмета в Петро-Славянке грабители вынесли больше тонны металла

В Петербурге разыскивают пятерых грабителей, совершивших налёт на пункт приёма цветных металлов в Колпинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 23 марта в поселке Петро-Славянка пятеро неизвестных, обмотав лица шарфами, проникли на территорию фирмы по приёму цветмета на Софийской улице. В бытовке они скрутили четверых охранников, связали их верёвками, после чего отправились за металлом.

Злоумышленники похитили из ангара 690 кг лома меди, 240 кг лома бронзы и 166 кг бронзовой стружки. Стоимость добычи, как уточнили в правоохранительных органах, составила более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Подозреваемые объявлены в розыск.





