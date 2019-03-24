Под Павловском столкнулись две маршрутки. В больницах семь человек

На узкой дороге под Павловском рядом с границей с Ленинградской областью утром 24 марта столкнулись две маршрутки. Водителя в одной из них зажало, пассажиров увезли в больницы.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, с места аварии медики забрали семерых, все они в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла около восьми утра на улице Александра Матросова возле дома 69, неподалеку от посёлка Динамо. По словам очевидцев, водитель 363-й маршрутки ехал на большой скорости и разговаривал по телефону, когда не справился с управлением и въехал во встречный транспорт под таким же номером. Одного из водителей, утверждают свидетели аварии, после столкновения не смогли вытащить сразу, его зажало металлическими конструкциями.





