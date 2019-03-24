С терпящего бедствие круизного лайнера в Норвегии эвакуировали 340 человек, на борту четверо россиян

К 6 утра 24 марта с круизного судна Viking Sky, у которого отказали двигатели у берегов Норвегии во время шторма, вертолётом эвакуировали 338 человек из 1373. Об этом сообщает NRK со ссылкой на Службу спасения.

Из 1373 человек на борту 915 – пассажиры, по информации Посольства РФ в Норвегии, четверо членов экипажа – россияне.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | ? Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.







Сейчас лайнер движется на запад со скоростью 2–3 узла. Три из четырех двигателей снова работают, пишут норвежские СМИ.

Планируется, что два буксира доставят его к причалу в Молде. Волны по-прежнему высокие, поэтому сделать это будет трудно, рассказали спасатели.

Эвакуация продолжается, работают три вертолёта. Каждый из них за один раз может взять на борт 15 человек, вчера вечером процесс осложнял сильный ветер. По данным VG, 16 пассажиров были госпитализированы, по меньшей мере трое получили тяжёлые травмы.

Видео: CHC helicopters

Лайнер вышел из порта Тромсе 21 марта и на следующий день должен был прибыть в Ставангер. Однако вечером между городами Кристиансунн и Молде у него отказали двигатели, и судно начало сносить на берег. Экипажу удалось встать на якорь, началась эвакуация.