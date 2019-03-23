Торговые центры в Петербурге минировали с телефона Украины. «Фонтанка» публикует голос «террориста»

Серию эвакуаций в Петербурге устроил телефонный террорист. По-русски он говорит с акцентом и звонит с зарегистрированного на Украине номера.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне администраторы «Континентов», «Заневского каскада» и других комплексов принимали телефонные звонки с номера +380 (63) 650 69 60 и слышали одну и ту же фразу: «Торговый центр заминирован». Из короткого звонка можно понять, что преступник говорит по-русски с акцентом или речь имитирована под иностранный говор.

По данным «Фонтанки», неизвестный обзвонил вчера не менее десяти ТРК. Сейчас его телефон выключен и работает в режиме автоответчика.

С января в Петербурге продолжается серия минирований. Преступники используют электронные письма для рассылки предупреждений.

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