Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Отец певицы Юлии Началовой впервые дал интервью после смерти дочери. Композитор Виктор Началов в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" сказал, что претензий к врачам не имеет – они сделали всё, что могли. По его словам, Юлия небрежно отнеслась к своему здоровью, занявшись самолечением.

«Юлия «немного запустила» воспаление, а запускать такие вещи нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов», – пояснил Началов. Он рассказал, что первое заражение крови его дочь пережила нормально, а вот вторую волну сепсиса не выдержало сердце.

«Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали, молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», - с печалью говорит отец.

Певица и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет после операции на ноге. У неё остановилось сердце из-за заражения крови. Сепсис стал следствием сахарного диабета и подагры. 21 марта Началову похоронили на Троекуровском кладбище.





