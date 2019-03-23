Порывистый ветер будет гулять по Петербургу и в воскресенье

В ночь на 24 марта в Петербурге ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом 23 марта сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на Санкт-Петербургский Гидромет.

Днём будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Однако ветер по-прежнему сильный – порывы с запада могут достигать 15 м/с. Сегодня МЧС также предупреждало о порывах до 16 м/с.

Столбик термометра ночью едва ли опустится ниже нулевой отметки, днем воздух прогреется до +5 градусов Цельсия. На дорогах гололедица.





