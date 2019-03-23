Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметил свой первый день рождения в колонии
Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встретил свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. К нему приехала его жена, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
Руководство колонии и отряд тоже поздравили важного «сидельца». Максименко отметил хорошее поведение экс-министра.
«Вообще Улюкаев очень непроблемный, ведет себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведет кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике», — сказал представитель ФСИН. По го словам, настроение у Улюкаева тоже хорошее, депрессии и апатии нет.
Справка:
В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.