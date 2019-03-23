Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметил свой первый день рождения в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встретил свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. К нему приехала его жена, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Руководство колонии и отряд тоже поздравили важного «сидельца». Максименко отметил хорошее поведение экс-министра.

«Вообще Улюкаев очень непроблемный, ведет себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведет кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике», — сказал представитель ФСИН. По го словам, настроение у Улюкаева тоже хорошее, депрессии и апатии нет.





