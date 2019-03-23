Болельщики «Зенита» растянули нецензурный баннер против канала Z+

Во время товарищеского матча «Зенит» — «Аустрия» (0:3) в Санкт-Петербурге болельщики сине-бело-голубых растянули баннер с надписью против нового клубного канала «Z+». На полотне с использованием ненормативной лексики фанаты написали «на языке Z+» своё мнение о маркетологах и главном продюсере канала Игоре Порошине.

Напомним, канал «Z+» был запущен 17 марта перед игрой «Спартак» – «Зенит». В рамках прямого эфира на новом канале «Зенита» «Z+» гости и ведущие в большом количестве употребляли нецензурные выражения. В числе гостей были певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Команда «Зенит-ТВ» отреклась от создания нового канала, заявив, что проектом занимались другие люди. Ведущая трансляции Мария Командная сразу после окончания эфира принесла публичные извинения и объявила об уходе без гонорара. Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что, несмотря на критику, канал продолжил существовать.





