Гуаидо: 80% военных Венесуэлы хотят в стране перемен, Мадуро обречен

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о том, что подавляющее большинство военнослужащих убеждены в необходимости перемен, а для нынешнего президента Николаса Мадуро наступает «последняя фаза». Об этом Хуан Гуаидо заявил в интервью Reuters, опубликованном в субботу, 23 марта.

Временный самопровозглашенный президент рассказал, что в компании своих сторонников встречался с высокопоставленными военными и обсуждал вопрос смены власти в стране. По его словам, от 80% до 85% армии убеждены в необходимости перемен.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, по словам Хуана Гуаидо, утратил способность финансировать процесс удержания власти – благодаря давлению со стороны иностранных государств. Кроме чисто дипломатического давления помогло, убежден собеседник Reuters, экономическое давление и давление на активы.

Ранее Хуан Гуаидо говорил, что его сторонники уже исчерпали все традиционные способы давления на действующую власть «для прекращения узурпации власти Мадуро».







Сторонники перемен принялись готовить операцию по захвату власти под названием «Свобода», поводом для которой стало задержание руководителя аппарата самопровозглашенного президента Роберто Марреро. Министерство внутренних дел обвинило его в хранении оружия.

Напомним, российские власти считают Хуана Гуаидо самозванцем, МИД и посольство в столице Венесуэлы Каракасе обвиняли лидера оппозиции в нагнетании напряженности в стране.