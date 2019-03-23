В Петербурге эвакуировали четыре «Континента», «Заневский каскад» и «Балтийский»

Минимум шесть торговых центров остались без посетителей вечером 23 марта в разных районах Петербурга. К зданиям приехала полиция.

По словам очевидцев, покинуть здания посетителей попросили в восьмом часу вечера субботы, в ряде торговых центров эвакуацию объяснили техническими причинами. Прервать вечерний шоппинг и просмотр кино пришлось посетителям четырёх «Континентов» – на Звездной, Стачек, Байконурской и Бухарестской. Также эвакуирован «Заневский каскад» возле Ладожского вокзала и ТРК «Балтийский» на Большом проспекте Васильевского острова. Читатели «Фонтанки» добавляют, что к зданиям приехали сотрудники полиции. Дозвониться до администрации торговых центров не удалось.

Накануне в городе письма с угрозой взрыва получили 24 учреждения. Эвакуированы были почти 15 тысяч человек.





