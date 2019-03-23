С круизного лайнера у берегов Норвегии эвакуируют 1300 пассажиров. У судна отказали двигатели, в море шторм

Норвежский лайнер Viking Sky встал у берегов Норвегии вечером 23 марта. Пассажиров перевозят на берег вертолетами, на борту больше тысячи человек.







Как сообщает спасательная служба Норвегии в Twitter, для эвакуации задействованы пять вертолётов и несколько судов. Команда тем временем пытается запустить двигатели. Судно, по данным MarineTrafifc, встало между городами Кристиансунн и Молде. Рядом с ним находятся спасательный и патрульный катера.

Лайнер вышел из порта Тромсе 21 марта, завтра он должен был прибыть в Ставангер.

Что стало причиной поломки, неизвестно, по данным СМИ, на борту находятся 1300 человек, сейчас их вертолетами эвакуируют на берег. В море сильный ветер, судно может снести на камни.