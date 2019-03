All EU need is Love. Сотни тысяч протестующих в Лондоне требуют нового референдума по Brexit

В Лондоне в субботу, 23 марта, сотни тысяч людей вышли на People’s Vote March, шествие с требованием провести новый референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, передает Sky News. Новый референдум, по мысли марширующих, должен привести к отказу от "Брекзита".

Сторонники членства Евросоюзе вышли на улицы с флагами Великобритании и Евросоюза, креативными транспарантами и куклами политиков. Протест поддержали и знаменитости, в частности, актёры Стив Куган и Тони Робинсон, группа Years & Years.

Великобритания планировала завершить процедуру выхода из Евросоюза 29 марта. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по «Брекзиту», предложенный Терезой Мэй. Без соглашения выходить из ЕС британский парламент также отказался. Если до конца месяца сделка не будет одобрена, королевство покинет Евросоюз 12 апреля без каких-либо особенных условий и переходного периода.







Makes me dizzy how many people are at the #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/gDvs1a9M42 — Bernard McKeown #FBPE (@BernardMcKeown) 23 марта 2019 г.

Awesome signs at the #PeoplesVoteMarch. HUGE CROWDS – still waiting to start moving, 2.5 hours after the march started... pic.twitter.com/hli8Z8Wz9d — Abigail Dombey ?? (@AbigailDombey) 23 марта 2019 г.

Накануне марша, 22 марта на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза единогласно одобрили решение об отсрочке «Брекзита».