«Не переходите грань приличия». Матвиенко рассказала, как можно ругать власть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что критиковать чиновников можно, но без оскорблений, передаёт 23 марта Znak.com со ссылкой на «Интерфакс». По её мнению, закон об оскорблении власти является логичным шагом в ответ на бурное развитие интернета, который нельзя пускать в «свободное плавание».

Стране нужно повышать политическую культуру, считает спикер Совфеда.

«Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», — сказала она в интервью «Интерфаксу».

Матвиенко утверждает, что законопослушным гражданам бояться нечего. «Они как жили, так и будут жить своей спокойной жизнью. А те, кто умышленно нарушает законодательство, создавая напряжение в обществе, предупреждены этим законом, что можно делать, а что нельзя», — заявила Матвиенко.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за распространение недостоверной информации в СМИ и Интернете, а также о штрафах за оскорбление властей. Соответствующие документы 18 марта опубликованы на портале правовой информации.





