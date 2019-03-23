РЖД и Siemens договариваются о поставке 11 новых "Сапсанов" на маршрут Петербург - Москва

Германский концерн Siemens и ОАО "РЖД" заканчивают переговоры о поставке 11 новых высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Об этом в субботу, 23 марта, сообщил глава российского "Сименс" Александр Либеров, передаёт "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс".

В ближайшее время дочерняя компания Siemens собирается подписать договор о поставках новых поездов для рейса "Петербург – Москва" – 11 "Сапсанов" постоянного и переменного тока в дополнение к 16 действующим. Договор, обещают в РЖД, будет подписан до 31 марта. Кроме поездов ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") договорилось о поставке 25 вагонов.

Объем контракта на 11 поездов вместе с сервисным обслуживанием, как говорят источники "Фонтанки" в отрасли, может составить более 650 млн евро.

Предварительное соглашение "О расширении парка высокоскоростных поездов" было подписано в рамках выставки Innotrans-2018 в Берлине – между РЖД, группой "Синара", компаниями Siemens AG и Siemens Mobility.

В четверг, 22 марта, как уже сообщала "Фонтанка", Александр Либеров от имени Siemens подписал в Петербурге соглашение с "Газпром энергохолдингом" о создании совместного предприятия по выпуску вакуумных генераторных устройств для электростанций, а также открыл в университете ИТМО научную лабораторию, которая будет заниматься для концерна анализом работы газовых турбин.





