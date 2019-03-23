Пожар на Лиговском потушили. Из здания вывели троих бездомных

Заброшенный дом в центре Петербурга к шести часам вечера 23 марта потушили силами спасателей городского управления МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления ведомства, пожарные справились с огнём и вывели из горящего здания троих бездомных. Все они были пьяны.

Как ранее писала «Фонтанка», горел один из корпусов во дворе 141 дома по Лиговскому проспекту. Семь лет назад Смольный намеревался перестроить аварийные четырёхэтажные дома под крытые паркинги, но идея не была реализована.





