Жилком: В Петербурге расселяют последние 18 аварийных домов

В Петербурге из 985 домов, которые числились в списке аварийных, осталось расселить 18. Об этом "Фонтанке" сообщил жилищный комитет.

По данным ведомства, 920 домов признали аварийными до 2012 года – их расселили. Еще 65 получили черную метку после 2012 года, из них расселили 47, осталось 18.

Из этих 18 пять расселят в текущем году – они получили аварийный статус до 2017 года. Квартирами уже обеспечили 1269 человек, проживавших в этих зданиях, к переезду готовится еще 231 петербуржец.

Напомним, 21 марта в ходе встречи с врио губернатором Петербурга Александром Бегловым глава наблюдательного совета фонда Сергей Степашин пообещал оказать Смольному помощь в получении от министерства культуры дополнительных средств на капитальный ремонт жилых зданий, входящих в перечень объектов культурного наследия.

В 2018-2019 годах Смольный приобретет жилье для льготных категорий граждан и петербуржцев, расселяемых из коммуналок и аварийного жилья, на 9 млрд рублей. Закупки проходят в несколько этапов. В конце прошлого года правительство заключило контракт на приобретение 483 квартир в ЖК «Новая Охта» и «Цветной город» у компании «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». Сумма закупки превышала 2,3 млрд рублей.





