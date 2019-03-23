Ким Чен Ын уволил личного фотографа после того, как тот загородил его от толпы

Лидер Северной Кореи уволил своего личного фотографа после инцидента у избирательного участка, когда человек с фотоаппаратом немного загородил Ким Чен Ына. Об этом в субботу, 23 марта сообщило южнокорейское агентство Daily NK со ссылкой на источник в Пхеньяне.

Фотограф уволен из аппарата главы КНДР за "нанесение ущерба высочайшему достоинству" лидера страны, пишет агентство. Кроме того, 47-летнего мужчину по фамилии Ри изгнали из партии, и теперь он считается человеком второго сорта.

За несколько дней до сообщения южнокорейского агентства в сети появилось видео, на котором видно, как человек в деловом костюме с фотоаппаратом действительно заслоняет вышедшего из автомобиля Ким Чен Ына от телекамеры и рукоплещущей толпы.

Агентство пишет, что всего месяц назад Ри работал фотографом на последнем саммите в Ханое, где встречались лидер КНДР и президент США Дональд Трамп.





