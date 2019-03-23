"Есть сомнения, что они выживут". В Петербурге спасают двух искупавшихся в мазуте белых лебедей

Два белых лебедя-кликуна стали жертвами одной из ТЭЦ города. Они запачкались так, что их не могут отмыть.

Птицы приземлились в мазутный отстойник вечером 22 марта. Утром в субботу их обнаружили и поймали сотрудники предприятия, они же вызвали спасателей поисково-спасательного отряда "Экстремум", сообщается в паблике "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум". "Черных" птиц погрузили в коробки со всеми предосторожностями, а затем быстро перевезли в центр реабилитации диких животных "Сирин".

В комментарии "Фонтанке" в "Сирин" признались, что прогнозы неутешительные.







"Есть сомнения, что они выживут. Потрачено уже несколько литров масла и несколько литров моющих средств, – сообщила консультант центра Александра Гарт. – Вероятность того, что лебеди наелись мазута – 100%".

По её словам, испачканных в мазуте птиц к ним привозят нечасто, но пациенты, настолько измазанные в нефтепрродукте, к ним поступили впервые.