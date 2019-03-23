В Татарстане ввели запрет для бюджетников заряжать телефоны на работе. Но потом отменили из-за шумихи в СМИ

Всем работникам бюджетных организаций Балтасинского района Республики Татарстан почти неделю запрещали заряжать на работе личные телефоны. Запрет отменили только в субботу, 23 марта, о чём сообщила пресс-служба исполкома района.

Исполком Балтасинского района Татарстана прославился на всю страну в пятницу, 22 марта, когда благодаря соцсетям и СМИ стало известно о поручении главы района Айдара Хайрутдинова начать вести в каждом бюджетном учреждении журнал учета расхода электроэнергии. Этим же поручением ради экономии для муниципальных чиновников и любых посетителей учреждений установили запрет "на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников".

Первым об удивительном документе из удаленного сельского района Татарстана сообщил паблик "Казань" в соцсети "ВКонтакте". Затем информацию подхватили республиканские СМИ. Районное управление образования попыталось объяснить ограничения безопасностью:







"Допустим, есть необходимость зарядить телефон – это делается только в определенно установленных местах, потому что другие розетки могут быть задействованы в учебном процессе. И потом, в перемену проветриваются кабинеты, – получается, есть риск потерять этот телефон, – заявила журналистам начальник управления образования Алия Закиева. – А если мы повсеместно будем пользоваться электрическими чайниками, то это будет увеличивать риск пожарной опасности".

Затем об официальном запрете заряжать телефоны узнали федеральные медиа. И в субботу днем пресс-служба Балтасинского райисполкома вынуждена была опубликовать официальное сообщение: второй абзац, в котором говорилось о запрете заряжать телефоны, считать отмененным. А первый абзац документа, об обязательном журнале учета электроэнергии, – остался действующим.

Оригинальный пост с фото документа в соцсетях собрал уже 17 тысяч просмотров и десятки комментариев. Поступило, например, предложение педагогам "выставить свои счета по электроэнергии, которую они израсходовали, проверяя дома тетради, готовясь к урокам".