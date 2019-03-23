На Лиговском проспекте среди исторических зданий горит четырёхэтажный корпус

Пожар в одном из зданий в центре Петербурга разгорелся днём 23 марта. Горит корпус, который пять лет назад Смольный хотел сделать паркингом.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, пожарные работают возле дома 141 литера И по Лиговскому проспекту. Это четырехэтажный корпус, который стоит среди памятников архитектуры. В городском управлении МЧС добавили, что здание заброшено.

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В 2012 году этот адрес входил в список городской программы, которая предлагала сделать из аварийных домов в центре паркинги, однако она так и не была реализована.





