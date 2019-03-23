Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте». Об этом 23 марта рассказали в пресс-службе правительства, передаёт РИА Новости.

Специально для этого в соцсети создано сообщество vk.me/dmlive. Туда и предлагается отправлять интересующие вопросы.

Прямой эфир VKLive состоится 29 марта.

Напомним, в марте в соцсети зарегистрировался врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Что из этого получилось, читайте в материале "Фонтанки".





