Китайские товары станут ещё дешевле — страна снижает НДС

Ставка налога на добавленную стоимость в Китае снизится с 1 апреля. Об этом в субботу, 23 марта, сообщило официальное информагентство правительства народной республики Xinhua. Сокращение налоговой нагрузки на экономику позволит повысить конкурентоспособность китайских товаров, полагают китайские экономисты.

Налог на добавленную стоимость для всей перерабатывающей промышленности должен упасть с 16% до 13%, для транспорта и перевозок, строительства и других отраслей — с 10% до 9%. Параллельно с 1 мая будут уменьшены отчисления на социальное страхование с предприятий.

В целом за 2019 год в Китае планируется сократить налоговую нагрузку на экономику почти на 300 млрд долларов. По мнению китайских экспертов, это позволит сделать продукцию предприятий и малого бизнеса КНР более доступной как для граждан страны, так и для зарубежных покупателей.

Правительство КНР надеется, что сильнее всего снижение НДС скажется на развитии отраслей экономики с низкой рентабельностью, автомобилестроении и химической промышленности.







Торговый оборот КНР и России по итогам прошлого года составил 108,3 млрд долларов, доля китайских товаров на российском рынке – 22%. Последние несколько лет продукция из КНР занимает первое место в российском импорте.

В России с 1 января 2019 года НДС был повышен с 18% до 20%. Пик роста инфляции, вызванный в том числе этим решением федерального правительства, ожидается в марте – апреле.